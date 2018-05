Keyrus : croissance de 9,1% du CA au 1er trimestre

10/05/2018 | 08:01

Keyrus annonce un chiffre d'affaires de 68,1 millions d'euros au premier trimestre 2018, en hausse de 9,1%. A périmètre et taux de change constants, la progression s'élève à 10,6% et est portée par les activités grands comptes (+13,8%).



'Cette croissance organique soutenue, qui perdure depuis plusieurs années, est le fruit du positionnement novateur, sans cesse renouvelé, de Keyrus autour de son coeur de métier : la donnée', affirme la société informatique.



Par ailleurs, des investissements structurels au niveau corporate seront poursuivis afin de doter le groupe d'une organisation solide et pérenne pour accompagner ses entités en France comme à l'international, dans son plan stratégique Keyrus 2020.



