Keyrus : hausse de 12,9% du CA annuel

Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 257,4 ME au 31 décembre 2017, en croissance de 12,9% par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice 2016 en données publiées (+11,8%, à périmètre et taux de change constants).



' Cette nouvelle performance est le fruit d'une excellente croissance organique de nos deux segments d'activité : Grands Comptes et Mid-Market ' indique le groupe.



Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 70,8 ME, en croissance de 13,7% par rapport au 4e trimestre 2016 (+13,6% à périmètre et taux de change constants).



Eric Cohen, Président-Directeur Général, a déclaré : ' Nous sommes bien engagés dans notre projet de croissance rentable à horizon 2020 qui vise à faire de Keyrus un acteur incontournable de la transformation digitale 'data-driven' à l'échelle internationale, en capitalisant sur l'innovation, ADN de notre Groupe. '



