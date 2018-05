Keyware Technologies : Audi France introduit un nouveau canal de paiement en ligne grâce à la technologie intelligente

Commander et payer en ligne, pour l'électronique, par exemple, rien de plus simple. Mais pour le secteur de l'automobile, on voyage en terre inconnue. Dans le processus d'achat d'un véhicule, sont impliqués des constructeurs, d'une part, et des concessionnaires, d'autre part, soit des fabricants et des vendeurs. Les sites web des marques automobiles les plus connues sont principalement dédiés à séduire les acheteurs potentiels en leur présentant toutes les options et spécifications des modèles les plus récents. Ils permettent généralement aussi aux futurs acheteurs de réserver un essai ou de demander une offre chez le concessionnaire le plus proche. Mais ça s'arrête là.

En intégrant ce nouveau canal de paiement à l'espace personnel numérique myAudi, Audi est le premier constructeur à se lancer dans l'aventure en France. Dans un premier temps, la technologie de paiement en ligne sera réservée uniquement aux acheteurs du premier SUV 100% électrique Audi basé sur l'Audi e-tron quattro concept : les futurs acheteurs peuvent ainsi régler 2000€ en ligne en guise de pré-réservation. D'autres fonctionnalités suivront progressivement dans le cadre du déploiement de la stratégie de digitalisation de la marque.

"Cette étape importante est la première d'un processus important d'innovation dans le domaine du paiement en ligne. Il sera prochainement possible de pré-payer l'entretien de son Audi au préalable ou encore de réserver et régler en ligne une place à l'un des évènements du programme myAudi."

Arnaud RICHTER, Responsable plateformes clients et eCommerce Audi France

La technologie de paiement est gérée par Keyware, le spécialiste belge des paiements électroniques, par l'intermédiaire de sa filiale française, le concepteur de logiciels Magellan. Cette technologie garantit une sécurité absolue des transactions, ce qui est un élément fondamental compte-tenu des montants importants concernés qui transiteront via ces applications.

"Audi utilise un volet de SET2U, une plateforme qui permet de payer rapidement et en toute sécurité à partir de n'importe quel appareil. En associant transactions, traitements bancaires et authentifications, il est possible de bénéficier de fonctionnalités élargies et d'assurer une sécurité encore plus accrue des paiements que sur d'autres plateformes. Couplée au produit SPLIT, c'est aussi la possibilité d'apporter une facilité de paiement qui permet au constructeur de fidéliser ses clients en leur proposant un paiement en 2, 3 ou 4 fois pour des services ciblés comme, par exemple, les contrats d'entretien ou les pièces détachées." Franck Willmann, Chief Executive Officer chez Magellan

