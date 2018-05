Keyware Technologies : L’orientation de Keyware vers fintech se confirme au premier trimestre

COMMUNIQUE DE PRESSE

17 mai 2018 - 20h00

L'orientation de Keyware vers fintech se confirme au premier trimestre

Bruxelles, Belgique - 17 mai 2018 - Keyware (EURONEXT Bruxelles : KEYW) publie aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2018, qui s'est clôturé au 31 mars 2018.

La demande de solutions fintech, proposées par Keyware en Belgique, en France et en Allemagne, a augmenté au cours du premier trimestre de 2018. Par rapport au premier trimestre de 2017, Keyware a enregistré une croissance de 9% dans ce segment.

Le premier trimestre de 2018 de Keyware Technologies en bref

✓Le chiffre d'affaires augmente de 101 kEUR (+2,2%) et passe de 4.528 kEUR à 4.629 kEUR

✓L'EBITDA diminue de 221 kEUR (-17,6%) et passe de 1.259 kEUR à 1.038 kEUR

✓Le bénéfice avant impôts diminue de 634 kEUR (-58,3%) et passe de 1.088 kEUR à 454 kEUR

✓Le bénéfice net après impôts diminue de 477 kEUR (-66,1%) et passe de 722 kEUR à 245 kEUR

✓Les dettes financières diminuent de 767 kEUR et passent de 9.295 kEUR au 31 décembre 2017 à 8.528 kEUR au 31 mars 2018

✓Les valeurs disponibles augmentent de 468 kEUR et passent de 3.325 kEUR au 31 décembre 2017 à 3.793 kEUR au 31 mars 2018

Sur le plan commercial

En 2017, Keyware a concrétisé sa stratégie fintech en rachetant la société française Magellan ainsi que la société belge EasyOrder. Magellan est active dans le secteur des logiciels de paiement et de tokénisation tandis qu'EasyOrder propose à ses clients une application universelle de commande et de paiement. Ces deux sociétés évoluent au sein d'un marché en pleine expansion à la recherche de ce type de solutions ; elles se trouvent ainsi encore au tout début du cycle de vie de leurs produits. Les sociétés Magellan et EasyOrder s'adressent à des entreprises ou organismes innovateurs ainsi qu'aux fameux early adopters, qui sont actifs dans différents secteurs. La croissance enregistrée aujourd'hui par Keyware chez ces clients devrait se traduire par une hausse des revenus récurrents d'ici 2019-2020, tant au niveau des logiciels que des transactions de paiement.

Keyware mise grandement sur le développement de ces deux sociétés en optant clairement pour le long terme. Ceci se traduit par des embauches additionnelles et des investissements dans le segment des logiciels au cours du premier trimestre de 2018. Cette transformation nécessite des coûts plus élevés.

La société déploie beaucoup de moyens pour le développement des logiciels des deux entreprises et pour la commercialisation de leurs produits. Outre le développement de ses activités commerciales, Keyware a réalisé de nouveaux investissements dans le développement des produits. Ceux-ci devraient permettre à l'entreprise de proposer les différentes solutions fintech sur différentsmarchés internationaux, à la fois en direct que par le biais de partenaires. Selon Keyware, les premiers résultats devraient être visibles encore cette année-ci.

Stéphane Vandervelde, CEO : "Nos solutions fintech devraient marquer le début d'une nouvelle ère de croissance en termes de résultats et d'internationalisation de Keyware. Par ailleurs, elles devraient générer des synergies au niveau des terminaux de paiement et des transactions de paiement."

Sur le plan financier

Principaux indicateurs de résultat du premier trimestre de 2018 :

Chiffre d'affaires

-Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4.629 kEUR contre 4.528 kEUR pour la même période en 2017, ce qui revient à une augmentation du chiffre d'affaires de 101 kEUR ou de 2,23% par rapport au premier trimestre de 2017 ;

-Le chiffre d'affaires du premier trimestre de 2018 enregistre une diminution dans le segment des terminaux de paiement, compensée par une augmentation dans le segment des autorisations et des logiciels ;

-Pour les segments traditionnels, le chiffre d'affaires s'élève à 1.962 kEUR pour les terminaux de paiement (contre 2.502 kEUR au 31 mars 2017, soit un recul de 540 kEUR ou 21,6%) alors que le chiffre d'affaires des autorisations s'élève à 2.091 kEUR (contre 1.785 kEUR au 31 mars 2017, soit une hausse de 306 kEUR ou 17,1%) ;

-Le nouveau segment des logiciels contribue au chiffre d'affaires à concurrence de 576 kEUR (contre 31 kEUR au 31 mars 2017, soit une hausse de 545 kEUR). Cette hausse s'explique par l'intégration ultérieure de Magellan dans le périmètre de consolidation (à partir du 30 juin 2017) ; de ce fait, ce chiffre d'affaires (et les frais y afférents) n'était pas encore repris dans les chiffres du 1ertrimestre comparatif de 2017. A titre indicatif, nous informons que le chiffre d'affaires du premier trimestre de 2017 s'élevait à 498 kEUR. Ainsi, le chiffre d'affaires du premier trimestre de 2018 enregistre une augmentation de 47 kEUR (+9,4%) ;

-Le chiffre d'affaires du premier trimestre de 2017 comprenait également un montant de 210 kEUR relatif à des honoraires de consultance, qui ne sont plus d'actualité en 2018

Indicateurs de rentabilité

-Le bénéfice d'exploitation (EBIT) pour le premier trimestre de 2018 s'élève à 269 kEUR contre 832 kEUR pour le premier trimestre de 2017, soit un recul de 563 kEUR ou 67,7%. Ce plus faible bénéfice d'exploitation résulte de l'intégration des résultats de Magellan dans le périmètre de consolidation, ce qui a entrainé une forte augmentation des frais généraux, des frais de personnel et des amortissements. Le chiffre d'affaires additionnel de 544 kEUR vient croître le chiffre d'affaires trimestriel. Soulignons, dans le cadre de cette comparaison, que la période comparative de 2017 affichait une perte de 75 kEUR qui représentait la quote-part à l'époque dans le résultat de Magellan ;

-Le flux de trésorerie opérationnel (EBITDA) s'élève pour le premier trimestre de 2018 à 1.038 kEUR contre 1.259 kEUR pour le premier trimestre de 2017, soit une diminution de 221 kEUR ou 17,6%. Cette baisse résulte de l'augmentation des frais généraux et des frais de personnel (principalement en raison de l'intégration de Magellan), supérieure à celle du chiffre d'affaires additionnel. Soulignons, dans le cadre de cette comparaison, que la participation dans Magellan SAS à l'époque était de 40%, ce qui fait que c'était comptabilisé comme

quote-part dans le résultat d'entreprises associées, et par conséquent en dehors de l'EBITDA. La quote-part du segment des logiciels dans l'EBITDA pour le premier trimestre de 2018 est de 106 kEUR contre 17 kEUR pour le premier trimestre de 2017, ce qui représente une hausse de 89 kEUR sur la même période ;

-Le bénéfice avant impôts pour le premier trimestre de 2018 s'élève à 454 kEUR contre 1.088 kEUR pour le premier trimestre de 2017, soit une diminution de 634 kEUR ou 58,3%. Outre la baisse du bénéfice d'exploitation (EBIT) de 563 kEUR, ce recul est également imputable à une baisse du résultat financier de 71 kEUR. Cela s'explique notamment par la baisse du taux d'actualisation sur les contrats les plus récents ainsi que par des intérêts plus élevés sur le financement des acquisitions. En juin 2017, un montant de 4,5 millions d'EUR avait été emprunté à cette fin ;

-Le bénéfice net pour le premier trimestre de 2018 s'élève à 245 kEUR contre 722 kEUR pour le premier trimestre de 2017, soit un recul de 477 kEUR ou 66,1% par rapport au premier trimestre de 2017. Bien que le bénéfice avant impôts ait diminué de 634 kEUR, la baisse du bénéfice net a été plus limitée grâce aux impôts (latents) moins élevés et à la disparition de la rubrique participation dans le résultat des sociétés associées (suite à l'intégration globale de Magellan)

1er trimestre Chiffres-clés 31.03.2018 31.03.2017 de la période clôturée le 31 mars kEUR kEUR (non audité) (non audité) Chiffres d'affaires 4.629 4.528 Bénéfice avant impôts 454 1.088 Bénéfice net 245 722 EBITDA Taux de marge bénéficiaire brute (bénéfice avantimpôts / chiffre d'affaires) (%) 1.038 9,81 1.259 24,03 Marge bénéficiaire (bénéfice net / chiffre d'affaires) (%) 5,29 15,95 Taux de marge EBITDA (EBITDA / chiffre d'affaires) (%) 22,42 27,80

Périmètre modifié

Par rapport aux chiffres du premier trimestre de 2017, les chiffres actuels du premier trimestre de 2018 sont affectés par le changement suivant du périmètre.

Jusqu'au 30 juin 2017, le Groupe n'avait qu'une participation de 40% dans la société de droit français Magellan SAS. Cette participation a été intégrée entre le 30 septembre 2016 et le 30 juin 2017 selon la méthode de la mise en équivalence, impliquant la comptabilisation de la participation dans le résultat sous une rubrique distincte du compte des pertes et profits. Au 30 juin 2017, cette société est devenue une filiale du groupe, et depuis lors elle est intégrée globalement en consolidation.

La contribution au résultat pour le premier trimestre de 2017 revenait à une perte de 75 kEUR, pour une quote-part de 40%, et a été comptabilisée comme précisé de manière séparée dans le compte des pertes et profits. Par extrapolation à 100%, cela revient à une perte de 188 kEUR pour le premier trimestre de 2017, qui se retrouverait principalement sous l'EBIT.

Principaux points d'attention quant à la position financière au 31 mars 2018 :

-Les capitaux propres s'élèvent à 27.454 kEUR et représentent 65,56% des passifs. La variation des capitaux propres s'élève à 21 kEUR et constitue la résultante du résultat de la période (+245 kEUR) et des achats additionnels d'actions propres (-224 kEUR) ;

-Les dettes financières, à court et à long terme, s'élèvent à 8.528 kEUR contre 9.295 kEUR au 31 décembre 2017. Elles ont donc diminué de 767 kEUR au cours du premier trimestre de 2018 ;

-Les dettes commerciales, fiscales et sociales enregistrent une baisse de 579 kEUR et s'élèvent à 2.550 kEUR contre 3.129 kEUR au 31 décembre 2017 ;

-Les valeurs disponibles sont passées de 3.325 kEUR au 31 décembre 2017 à 3.793 kEUR au 31 mars 2018, soit une augmentation de 468 kEUR

Chiffres-clés 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2017 de la période clôturée au kEUR kEUR kEUR (non audité) (audité) (non audité) Capitaux propres Dettes financières à court et à long terme 27.454 8.528 27.433 9.29563,95 33,88 27.456 5.797 Capitaux propres / Total passif (%)Dettes financières CT et LT / capitauxpropres (%) 65,56 31,06 73,99 21,11

Evénements importants survenus au cours du premier trimestre de 2018

Aucun événement significatif ne s'est produit au cours du premier trimestre de 2018.

Abréviations

EBIT

Earnings Before Interest and Taxes

Est considéré comme le résultat opérationnel (bénéfice d'exploitation / perte d'exploitation)

EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations

Est défini comme le résultat d'exploitation (EBIT) + amortissements + réductions de valeur sur stocks + réductions de valeur sur créances + pertes éventuelles ('impairment')

Les pertes réalisées sur créances font partie de l'EBIT mais ne font pas partie de l'EBITDA

kEUR KPI

Milliers d'euros

Key Performance Indicator

A propos de Keyware

Keyware (EURONEXT Bruxelles : KEYW), fournisseur de premier plan de solutions en matière de paiements électroniques, de systèmes de fidélité, d'identification et de gestion de transactions afférente.

La société est établie à Zaventem, Belgique. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site webwww.keyware.com.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

M. Stéphane Vandervelde

Président & CEO Keyware Technologies

Tél.: +32 (0)2 346.25.23ir@keyware.comwww.keyware.com