Keyyo : EuroLand remonte sa cible après les comptes 2017

23/04/2018 | 10:18

Dans une note diffusée ce lundi matin, en réaction à la publication de comptes annuels supérieurs à la guidance ainsi qu'aux attentes de l'analyste, EuroLand Corporate a relevé son objectif de cours sur Keyyo de 24,8 à 25,7 euros, tout en confirmant son rating 'accumuler'.



'Pour la septième année consécutive, Keyyo affiche une progression de son bénéfice opérationnel courant', souligne le broker, selon lequel cette 'excellente performance' tient sa source dans l'impact relutif de la cession du pôle BtoC intervenue au quatrième trimestre 2016 ; une bonne maîtrise des charges de structure, notamment des frais de personnels (stable) ; et un ROI accru des dépenses marketing du fait d'une meilleure notoriété.



'Cette amélioration des résultats est d'autant plus remarquable que dans le même temps Keyyo a multiplié les investissements sur son infrastructure, lui permettant de multiplier sa capacité de stockage par 10 et, ainsi, d'absorber la croissance future', ajoute EuroLand.





