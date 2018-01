Keyyo : Bilan annuel du contrat de liquidité contracté avec la société de bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société KEYYO à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 2807

- Solde en espèces du compte de liquidité : 145 326,72 €



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 3 719

- Solde en espèces du compte de liquidité : 126 268,31 €



Prochaine publication : Chiffre d'affaires 2017 : le mardi 14 février 2018 avant bourse.

À PROPOS DE KEYYO - Keyyo est un opérateur télécom nouvelle génération dédié aux entreprises de croissance. Sur un marché en pleine mutation vers le tout IP et le haut-débit fibre, Keyyo révolutionne la téléphonie en offrant à ses clients des solutions simples, fiables, compétitives, et connectées aux nouveaux usages avec l'ouverture et l'intégration aux applicatifs métiers des entreprises. Editeur de solutions innovantes, Keyyo intègre ses services au cœur du système d'information des entreprises grâce à sa plate-forme technique entièrement maîtrisée en interne.

www.keyyo.com

12 500

entreprises clientes ont rejoint Keyyo depuis 2007 200 000

utilisateurs de ses services 99,99 %

Taux de disponibilité

du service depuis 3 ans 24,64 M€

de chiffres d'affaires en 2016

EUROLAND CORPORATE KEYYO CAP VALUE Julia Bridger



jbridger@elcorp.com

T : +33 (0)1 44 70 20 84 Philippe Houdouin



Président directeur général

phoudouin@keyyo.com

T : +33 (0)1 72 38 77 00 Edouard Booss



Directeur administratif et financier

ebooss@keyyo.com

T : +33 (0)1 72 38 77 00 Gilles Broquelet



Communication financière

gbroquelet@capvalue.fr

T : +33 (0)1 80 81 50 00

Information réglementée

Rachat d′actions / contrat de liquidité :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-51503-cp-keyyo-contrat-liq-2017.pdf

