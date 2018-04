Keyyo : KEYYO: Hausse des résultats annuels 2017

Résultat opérationnel récurrent : +29,6%

BNPA : +37,1%

Proposition d'un dividende en hausse : 0,40 € par action

Chiffres Consolidés en M€ - IFRS* 2017 2016 Var. Chiffre d'affaires 24,4 24,6 -0,9 % Marge nette

En % du CA 13,9

57,0 % 13,1

53,0 % + 6,4 %

+ 4,0 pts EBITDA récurrent

En % du CA 4,0

16,6 % 3,3

13,4% + 22,9 %

+ 3,2 pts Résultat opérationnel récurrent

En % du CA 2,7

11,1 % 2,1

8,5 % + 29,6 %

+ 2,6 pts Résultat opérationnel

En % du CA 2,4

9,7 % 2,0

8,2 % + 16,9 %

+ 1,5 pts Résultat net

En % du CA 2,4

9,8 % 1,9

7,8 % + 24,4 %

+ 2,0 pts

« La performance de Keyyo en 2017 démontre, année après année, la solidité de notre modèle de croissance.

Le succès de notre offre de solutions et la montée en puissance de la marque Keyyo nous placent comme un opérateur télécom référent, qui accompagne la transformation digitale des TPE/PME.

Fort de notre recentrage réussi vers des activités à plus forte valeur ajoutée, nous allons intensifier en 2018 nos efforts marketing et en ressources humaines pour capter le basculement en cours du marché des télécoms d'entreprise vers le tout IP et le très-haut-débit fibre.

ll sera proposé aux actionnaires un dividende de 0,40 euro par action, en progression par rapport à l'an dernier» déclare Philippe Houdouin, Président-directeur général de Keyyo.

Croissance du chiffre d'affaires 2017 : + 11,6 % à périmètre comparable

Keyyo, opérateur de services télécoms nouvelle génération pour les entreprises, a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 24,4 M€, en diminution de 0,9% par rapport à l'année 2016 qui intégrait sur les trois premiers trimestres l'activité call shops cédée au 4ème trimestre 2016. A périmètre comparable, l'activité recentrée sur les télécoms d'entreprise progresse de 11,6% par rapport à l'exercice précédent, soit une hausse supérieure à l'objectif initial de 10%.

Portées par les succès des campagnes marketing web et TV, les ventes directes s'élèvent à 12,0 M€, en hausse de 11,4% par rapport à l'année précédente. Les ventes indirectes ont notamment bénéficié de la performance de l'activité marque blanche et progressent de 11,8% par rapport à 2016.

Progression des marges et de la rentabilité

La hausse du chiffre d'affaires à périmètre comparable s'est accompagnée d'une accélération de la rentabilité.

La marge nette(1), qui bénéficie sur l'ensemble de l'année du plein effet du recentrage de l'activité sur les télécoms d'entreprise, s'élève à 13,9 M€, soit à 57,0% du chiffre d'affaires, en hausse de 4,0 points par rapport à l'exercice 2016.

La maîtrise des charges de personnel conjuguée à une productivité croissante des dépenses marketing dans un contexte de progression de l'activité permet à Keyyo de générer un EBITDA récurrent(2) en progression de 22,9% à 4,0 M€. La marge d'EBITDA s'établit à 16,6% du chiffre d'affaires, en hausse de 3,2 points par rapport à 2016.

Après la comptabilisation de dotations aux amortissements et provisions en progression par rapport à l'exercice 2016, le résultat opérationnel récurrent(3) s'établit à 2,7 M€, en hausse de 29,6%, supérieure à l'objectif révisé à la hausse de +20%. Il s'élève à 11,1% du chiffre d'affaires soit une hausse de 2,6 points.

Le résultat opérationnel, qui intègre des charges non-récurrentes liées notamment à l'acquisition de Clever Network, ressort quant à lui à 2,4 M€, en progression de 16,9% par rapport à 2016.

Avec une charge d'impôt quasi-nulle suite à l'activation d'un déficit reportable, le résultat net de l'exercice ressort à 2,4 M€, en augmentation de 24,4%.

Fort de la progression de ses résultats et de la relution de ses actionnaires, Keyyo affiche un BNPA de 1,22 €, en augmentation significative de 37,1% par rapport à 2016.

Une structure financière solide

Au 31 décembre 2017, les capitaux propres s'élèvent à 4,5 M€ contre 5,0 M€ fin 2016 suite à l'opération de réduction de capital qui a conduit Keyyo à annuler 200 000 actions au cours du 1er semestre 2017 puis à racheter 164 000 actions en auto-contrôle pour un montant de 2,3 M€.

Le niveau de trésorerie disponible en fin d'année s'élève à 11,3 M€ suite à la levée de nouveaux emprunts et en raison des décaissements à réaliser début janvier 2018 pour l'acquisition de la société Clever Network.

La trésorerie nette, hors impact de la transaction Clever Network, s'établit à 2,4 M€ contre 3,8 M€ au 31 décembre 2016.

Versement d'un dividende

Le Conseil d'Administration proposera à l'assemblée générale du 7 juin 2018 la distribution d'un dividende de 0,40 € par action, contre 0,35 € par action en 2017, soit une hausse de 14,3%.

Perspectives 2018 : une stratégie orientée vers la croissance

Dans un environnement porté par la transformation digitale, le marché des télécoms d'entreprise entre dans une nouvelle phase de croissance avec l'ouverture à la concurrence de la fibre optique et la fin programmée du réseau RTC d'Orange.

Pour capter tout son potentiel de croissance dans les années à venir, Keyyo entend augmenter en 2018 ses efforts de recrutement et de fidélisation de ses ressources humaines, et accentuer sa présence web et TV.

Parallèlement à ces développements, l'acquisition de la société Clever Network en fin d'année dernière, intégrée à partir du 1er janvier 2018, spécialiste des réseaux virtuels privés (VPN), devrait permettre à Keyyo de renforcer son potentiel technologique et commercial sur le segment des entreprises de plus de 50 postes.

Keyyo anticipe un chiffre d'affaires supérieur à 30 M€ pour l'année 2018 et un résultat opérationnel récurrent au minimum stable par rapport à 2017.

(1) : Marge Nette = Chiffres d'affaires - Consommations Directes - Commissions

(2) : EBITDA récurrent : EBITDA corrigé des éléments exceptionnels (normes IFRS)

(3) : Résultat opérationnel récurrent : résultat opérationnel corrigé des éléments exceptionnels (normes IFRS)

Réunion SFAF des résultats annuels 2017 : Vendredi 20 avril à 10 heures

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 : le 15 mai 2018, avant Bourse.

À PROPOS DE KEYYO - Keyyo est un opérateur télécom nouvelle génération dédié aux entreprises de croissance.

Sur un marché en pleine mutation vers le tout IP et le haut-débit fibre, Keyyo révolutionne la téléphonie en offrant à ses clients des solutions simples, fiables, compétitives, et connectées aux nouveaux usages avec l'ouverture et l'intégration aux applicatifs métiers des entreprises. Editeur de solutions innovantes, Keyyo intègre ses services au coeur du système d'information des entreprises grâce à sa plate-forme technique entièrement maîtrisée en interne.

www.keyyo.com

14 000

entreprises clientes ont rejoint Keyyo depuis 2007 200 000

utilisateurs de ses services 99,99 %

Taux de disponibilité

du service depuis 3 ans 24,4 M€

de chiffres d'affaires en 2017

EUROLAND CORPORATE KEYYO CAP VALUE Julia Bridger



jbridger@elcorp.com

T : +33 (0)1 44 70 20 84 Philippe Houdouin



Président directeur général

phoudouin@keyyo.com

T : +33 (0)1 72 38 77 00 Edouard Booss



Directeur administratif et financier

ebooss@keyyo.com

T : +33 (0)1 72 38 77 00 Gilles Broquelet



Communication financière

gbroquelet@capvalue.fr

T : +33 (0)1 80 81 50 00

