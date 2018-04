Corée du Sud: Echec des négociations entre GM et syndicats

Données financières ( KRW) CA 2018 52 649 Mrd EBIT 2018 1 547 Mrd Résultat net 2018 1 811 Mrd Dette 2018 117 Mrd Rendement 2018 3,20% PER 2018 6,95 PER 2019 5,75 VE / CA 2018 0,24x VE / CA 2019 0,21x Capitalisation 12 647 Mrd Graphique KIA MOTORS CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 33 Objectif de cours Moyen 36 984 KRW Ecart / Objectif Moyen 19% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Hyoung-Keun Lee Vice Chairman & Co-Chief Executive Officer Han-Woo Park President, Co-Chief Executive Officer & Director Chun-Soo Han Chief Financial Officer, Director & Executive VP Ki-Tak Sung Executive Board Member & Head-Research Eui-Sun Chung Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) KIA MOTORS CORPORATION 11 863 TOYOTA MOTOR CORP -5.16% 209 791 VOLKSWAGEN 4.75% 107 365 DAIMLER -7.87% 86 117 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 4.57% 72 829 HONDA MOTOR CO LTD -5.96% 62 093