Hyundai Motor simplifie sa structure, prépare la succession

Mobis, filiale d'équipements automobiles de Hyundai Motor, a annoncé mercredi son intention de se séparer de deux de ses activités, maintenance et modules, et de les fusionner avec Hyundai Glovis, autre société affiliée au conglomérat sud-coréen.

Le président de Hyundai Motor Chung Mong-hoo et son fils Chung Eui-sun, qui en est le vice-président, reprendront ensuite en direct les participations dans Mobils détenues par d'autres filiales, Kia Motors, Glovis et Hyundai Steel.

Les différentes opérations visent à dénouer des participations croisées entre les entités du groupe qui, selon leurs détracteurs, assurent à la famille Chung un pouvoir de contrôle excessif au détriment des autres actionnaires.

Hyundai est le dernier conglomérat sud-coréen à transformer sa gouvernance en réponse aux pressions de l'exécutif après le scandale de corruption qui a entraîné la chute de la présidente Park Geun-ghye et éclaboussé Samsung Group.

La restructuration intervient aussi à un moment ou Kia Motors et les équipementiers du groupe sont confrontés à une chute de leurs profits et de leurs ventes sur leurs grands marchés à l'international, la Chine et les Etats-Unis, en raison de leur lenteur à développer une gamme de SUV, un segment en plein développement, et des tensions diplomatiques entre Séoul et Pékin.

"Avec cette restructuration, la gouvernance d'entreprise du groupe va être simplifiée", a dit Hyundai Motor mercredi dans un communiqué.

Le dirigeant de l'autorité sud-coréenne de la concurrence, Kim Sang-jo, avait déclaré en août à Reuters qu'il avait eu des discussions avec Hyundai Motor au sujet du débouclement des participations croisées entre les filiales du groupe.

Dans un communiqué, l'autorité de la concurrence a qualifié de "positifs" les "efforts de Hyundai Motor pour améliorer la structure de sa gouvernance d'entreprise en réponse aux demandes du marché."

L'HÉRITIER MIS SUR ORBITE

Les titres des filiales de Hyundai concernées par l'opération ont toutes bondi à la Bourse de Séoul mercredi, Hyundi Mobis prenant 6,7%, Hyundai Govis, 10,2% tandis que Kia Motors a terminé en hausse de 3,9%.

Le projet prévoit que les actionnaires de Mobis recevront 0,61 action nouvelle de Glovis par titre détenu.

Mobis continuera ses activités d'équipementier automobile en se concentrant sur la voiture autonome et la connectivité et en "investissant activement en fonds propres et par des acquisitions", a dit le groupe.

Mobis se retrouvera à la tête de la structure de contrôle de conglomérat, son président en devenant le premier actionnaire et son fils le deuxième avec des participations de 15% à 16% et de 14% respectivement sur la base des cours actuels, a dit à Reuters une source au sein du groupe.

L'opération permettra à l'héritier de la famille Chung, qui est destiné à succéder à son père, de s'assurer une participation dans Mobis.

La scission-absorption sera soumise à l'approbation des assemblées générales des actionnaires de Mobis et de Glovis, prévues le 29 mai.

Chung père et fils prévoient de lever des fonds supplémentaires pour acquérir des actions Mobis, soit en vendant des titres Glovis soit par d'autres moyens.

(Juliette Rouillon et Marc Joanny pour le service français, édité par Véronique Tison)

par Hyunjoo Jin et Joyce Lee