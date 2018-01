Kimberly- Clark: Hausse des résultats mais plan de restructuration

New York (awp/afp) - Le groupe américain de produits papetiers Kimberly-Clark a annoncé mardi des résultats trimestriels et annuels en hausse et un nouveau plan de restructuration pour tenir compte d'un environnement "difficile".

Ce plan de restructuration "va réduire les coûts structurels en rationalisant et simplifiant la chaine de production et la direction. Cette restructuration devrait permettre des économies de coûts de l'ordre de 500 à 550 millions de dollars d'ici la fin 2021 pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs de croissance à long-terme", indique le communiqué.

Le titre gagnait 1,31% à 118,50 dollars après cette annonce vers 13h40 GMT.

Le bénéfice net annuel a progressé de 5,2% à 2,278 milliards de dollars mais le chiffre d'affaires est resté stable à 18,259 milliards de dollars, un peu en-deçà des attentes des analystes. Le bénéfice ajusté par action est de 6,23 dollars, supérieur aux attentes.

Sur le trimestre, le bénéfice net est de 617 millions de dollars (+22%) et le chiffre d'affaires de 4,582 milliards de dollars (+1%), conforme aux attentes. Le bénéfice ajusté par action est de 1,57 dollar, deux cents au-dessus des attentes des analystes.

"En 2017, nous sommes parvenus à faire progresser notre bénéfice dans un environnement difficile", a souligné le PDG du groupe Thomas Falk cité dans le communiqué.

Kimberly-Clark a déjà en cours un plan de restructuration appelé "FORCE" (Focused On Reducing Costs Everywhere) qui prévoit des réductions de coûts de fonctionnement de 1,5 milliard de dollars entre 2018 et 2021 auxquels viendront s'ajouter les nouvelles mesures annoncées mardi.

Pour l'exercice annuel en cours, le papetier, qui produit notamment les couches-culottes Huggies et les mouchoirs en papier Kleenex, prévoit une hausse de 1 à 2% de ses ventes et un bénéfice ajusté par action de 3,90 à 4,50 dollars en tenant compte des charges liées au plan de restructuration et de 6,90 à 7,20 dollars hors charges, là où les analystes s'attendent à 6,60 dollars, soit une augmentation de 11 à 16% par rapport à 2017.

afp/rp