Kimberly-Clark : bat le consensus au 4e trimestre

Kimberly-Clark dévoile un BPA ajusté en croissance de 8% à 1,57 dollar au titre des trois derniers mois de 2017, dépassant ainsi de deux cents le consensus, pour un chiffre d'affaires en progression de 1% à 4,6 milliards (-1% en organique).



Sur l'ensemble de 2017, le fabricant de produits d'hygiène a vu son BPA ajusté monter de 3% à 6,23 dollars, dans le bas de sa dernière fourchette cible (6,20 à 6,35 dollars), mais il l'anticipe en hausse pour ressortir entre 6,90 et 7,20 dollars en 2018.



Par ailleurs, Kimberly-Clark fait part d'un nouveau programme de restructuration, programme qui doit générer des économies de coûts annualisées entre 500 et 550 millions de dollars d'ici à 2021, avec notamment la suppression de 5000 à 5500 emplois.



