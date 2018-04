Kimberly-Clark : dépasse les attentes au 1er trimestre

23/04/2018 | 14:27

Kimberly-Clark dévoile un BPA ajusté en croissance de 9% à 1,71 dollar au titre des trois premiers mois de 2018, dépassant ainsi de deux cents le consensus, pour un chiffre d'affaires en progression de 5% à 4,7 milliards (+2% en organique).



'Si nos marges ont été impactées par une inflation des matières premières significatives, nous prenons des mesures pour accroitre nos revenus nets réalisés et réduire les coûts pour améliorer notre performance', affirme le PDG Thomas J Falk.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le fabricant de produits d'hygiène continue d'anticiper un BPA ajusté en hausse de 11 à 16% pour ressortir entre 6,90 et 7,20 dollars, ainsi qu'une croissance organique des revenus de l'ordre de 1%.



