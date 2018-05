Kimberly-Clark : nouvelle présidente pour l'Amérique du Nord

14/05/2018 | 15:17

Kimberly-Clark annonce ce lundi que Kim Underhill a été nommé présidente pour l'Amérique du Nord, en remplacement de Larry Allgaier qui souhaite poursuivre d'autres opportunités en dehors du groupe de produits d'hygiène.



Dans ses nouvelles fonctions, Kim Underhill dirigera une activité grand public de près de huit milliards de dollars, incluant des marques de premier plan comme Huggies, Kleenex et Cottonelle.



Elle est remplacée dans ses fonctions de présidente de K-C Professional par Aaron Powell, le président de Kimberly-Clark pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, dont le successeur sera nommé dans un proche avenir.



