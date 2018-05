Kinepolis : Mise à jour concernant le programme de rachat d'actions propres (le 7 mai 2018)

Information réglementée

Le 7 mai 2018, 18h00

Kinepolis Group SA annonce que dans le cadre du programme de rachat d'actions propres communiqué en date du 22 décembre 2017, pour un maximum de 360 000 actions, les transactions suivantes ont été effectuées dans la période du 30 avril 2018 jusqu'au 4 mai 2018 inclus sur le marché réglementé NYSE Euronext Bruxelles et ceci conformément au mandat donné par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 mai 2016 :

Date Nbre d'actions Prix moyen Prix le plus bas Prix le plus élevé Total lundi 30/04/2018 3 000 € 57,76 € 57,40 € 57,90 € 173 286,30 mardi 1/05/2018 € 0,00 mercredi 2/05/2018 3 500 € 57,19 € 56,30 € 57,60 € 200 170,25 jeudi 3/05/2018 4 000 € 56,48 € 56,30 € 56,80 € 225 935,20 vendredi 4/05/2018 2 339 € 56,35 € 56,20 € 56,50 € 131 804,99 Total semaine 12 839 € 731 196.74

Après exécution des transactions susmentionnées, le montant total d'actions propres s'élève à 432 966 en date du 4 mai 2018.

Dans le cadre de ce programme, il reste 59 380 actions à racheter.

L'information concernée se retrouve également sur le site : http://investors.kinepolis.com

KINEPOLIS GROUP SA

Société anonyme qui fait ou a fait publiquement appel à l'épargne

Boulevard du Centenaire 20, 1020 Bruxelles

N° d'entreprise BTW BE 0415.928.179 RPM Bruxelles

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Kinepolis Group via Globenewswire