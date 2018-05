Kinepolis : Paiement dividende

Information réglementée

9 mai 2018, 15h00

L'Assemblée générale ordinaire de Kinepolis Group SA a décidé aujourd'hui de payer aux actionnaires un dividende de 0,91 euros brut par action (0,637 euros net après déduction du précompte mobilier de 30%). Le dividende sera mis en paiement à partir du 17 mai 2018 contre remise du coupon n°5.

La date ex coupon a été fixée au 15 mai 2018 et la date d'enregistrement au 16 mai 2018.

KINEPOLIS GROUP SA

Société anonyme qui fait ou a fait publiquement appel à l'épargne

Boulevard du Centenaire 20, 1020 Bruxelles

N° d'entreprise TVA BE 0415.928.179 RPM Bruxelles

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Kinepolis Group via Globenewswire