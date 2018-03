Kinepolis : Toutes les infos sur les films disponibles en un clin d'oeil, grâce à la nouvelle fonction de reconnaissance d'images intégrée à l'application Kinepolis

Le 27 mars 2018

Kinepolis a ajouté une nouvelle fonction à ses applications Android et iOS, la reconnaissance d'images (« image recognition »). Concrètement, cette appli permet de scanner une affiche de film (par ex. dans un abribus, un magazine, sur un site internet ou au cinéma) pour ensuite consulter toutes les infos correspondantes.

Si une programmation est déjà disponible pour le film, l'application indique tous les horaires à la première date possible dans le cinéma Kinepolis le plus proche. L'utilisateur peut ensuite acheter des tickets directement via l'appli.

Si vous cliquez sur l'affiche, vous obtenez une fiche avec toutes les informations sur le film, la bande-annonce, etc. Si le film n'est pas encore programmé, vous pouvez malgré tout consulter sa fiche et ajouter le titre à votre « wish list » personnelle, si bien que Kinepolis peut vous prévenir dès qu'il sort dans les salles.

Techniquement, comment cette reconnaissance d'images fonctionne-t-elle ?

Aucun code QR n'a été intégré aux affiches, il suffit de scanner l'image proprement dite et l'appli identifie le film sur la base des affiches présentes dans le système de Kinepolis (qui alimente également l'application et le site internet Kinepolis). La fonction de scannage reconnaît l'affiche si le film est d'ores et déjà programmé (le jour même ou à une date proche) ou si sa sortie est prévue dans les 8 semaines qui suivent.

Grâce à cette nouvelle fonction, Kinepolis ouvre un canal de vente supplémentaire dans ses cinémas pour les clients qui font leur choix sur place. Car une fois que vous avez scanné l'affiche d'un film, un clic suffit pour acheter un ticket en ligne, ce qui vous épargne un passage à la caisse.

Stefaan Claes, International CRM & Digital Marketing Manager de Kinepolis : « Cette fonction de reconnaissance d'images constitue la suite logique dans notre offre de services mobiles. La rapidité et la simplicité de l'accès aux informations sur le film et aux tickets sont sans précédent. Elles font partie de l'expérience client exceptionnelle que nous souhaitons proposer chez Kinepolis. »

Pour le développement de cette nouvelle fonction, Kinepolis a collaboré avec Bazookas, une agence belge spécialisée dans la conception d'applis mobiles. La nouvelle fonction de reconnaissance d'images est disponible dans tous les pays européens dans lesquels Kinepolis est présente (Belgique, France, Pays-Bas, Espagne, Luxembourg et Suisse).

Liens vers l'appli :

iOS: https://itunes.apple.com/be/app/kinepolis/id368204284

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inthepocket.kinepolis



