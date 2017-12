Kinepolis : a atteint un accord de rachat avec le groupe cinématographique néerlandais NH Bioscopen

Le 26 décembre 2017

Kinepolis Group a atteint un accord concernant le rachat des cinémas 'NH Bioscopen' à Schagen et à Hoofddorp (Pays-Bas). Cet accord comprend également un projet de nouvelle construction à Haarlem (Pays-Bas). Les cinémas en question et le projet de construction à Haarlem étaient, jusqu'à présent, la propriété de monsieur et madame Frits et Irma Nieuwenhuizen, également exploitants des cinémas à Schagen et Hoofddorp. Le cinéma NH à Texel ne fait pas partie de l'accord de rachat.

Le cinéma à Schagen compte 5 salles pour 560 places assises et accueille environ 220 000 visiteurs par an. Le cinéma à Hoofddorp compte 8 salles pour 1 100 places assises et accueille annuellement environ 390 000 visiteurs. L'accord inclut les plans pour un nouveau cinéma, à construire dans le quartier Schalkwijk à Haarlem. La construction de ce complexe de 6 salles et environ 850 places assises est prévue pour 2018, après que les permis nécessaires auront été obtenus.

La transaction a une valeur d'entreprise de € 27,5 millions, y compris la prise en charge des dettes. L'acquisition sera effective à partir du 1 janvier 2018 et permettra à Kinepolis de renforcer sa position sur le marché néerlandais et d'offrir l'expérience cinématographique Kinepolis à un plus grand nombre de visiteurs. Kinepolis Group compte actuellement 15 cinémas aux Pays-Bas et ouvrira un nouveau cinéma à 's-Hertogenbosch au cours de l'année 2018.

Contact

Kinepolis Press Office

+32 (0)9 241 00 16

pressoffice@kinepolis.com

Á propos de Kinepolis

Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été cotée en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Kinepolis Group SA compte, en Europe, 48 cinémas situés en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Outre son activité cinématographique, le Groupe est également actif dans la distribution de films, l'organisation d'événements, la publicité à l'écran et la gestion immobilière.

Suite à l'acquisition du groupe cinématographique canadien 'Landmark Cinemas', début décembre 2017, Kinepolis exploite aujourd'hui 91 cinémas (dont 41 dont il est propriétaire), soit 801 écrans pour plus de 180 000 places assises. Désormais, Kinepolis pourra compter sur 3 750 collaborateurs, y compris l'organisation canadienne, pour assurer une expérience cinématographique inoubliable aux millions de ses visiteurs.