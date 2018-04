Kinepolis : propose Marleen Vaesen en Sonja Rottiers en tant qu'administrateurs indépendants ; Joost Bert cesse d'exercer son mandat de CEO et sera nommé président du Conseil d'Administration

5 avril 2018

Lors de l'Assemblée générale ordinaire du 9 mai 2018, le Conseil d'administration de Kinepolis Group SA proposera Mme Marleen Vaesen, en sa qualité de représentante permanente de la SPRL Mavac, et Mme Sonja Rottiers, en sa qualité de représentante permanente de la SPRL SdL Advice, en tant qu'administrateurs indépendants.

Marleen Vaesen, titulaire d'un Master en Sciences Economiques Appliquées (KU Leuven) et d'un Master of Business Administration (université de Chicago), était jusqu'au début de cette année CEO de Greenyard, après avoir exercé diverses fonctions internationales chez Sara Lee, celle de General Manager de Douwe Egberts Belgique ainsi que différentes fonctions de management marketing chez Procter & Gamble. Marleen Vaesen est également membre du Conseil d'administration de Van de Velde.

Sonja Rottiers, titulaire d'un Master en sciences économiques appliquées (université d'Anvers), possède une longue et vaste expérience dans le secteur financier et des assurances, où elle a occupé notamment la fonction de CFO chez Dexia Assurances et Axa Belgium ainsi que celle de CEO chez Dexia Assurances et Nationale Suisse Assurances. Sonja Rottiers est également membre du Conseil d'administration et présidente du comité d'audit de Leasinvest et membre du Conseil d'administration, du comité risk et du comité d'audit d'ING Banque.

Marleen Vaesen et Sonja Rottiers ont un profil complémentaire et leur expertise et expérience apporteront une valeur ajoutée au sein du Conseil d'administration de Kinepolis Group.

Après une carrière de 40 ans dans le secteur du cinéma, dont 20 ans comme CEO de Kinepolis Group, M. Joost Bert choisit de cesser d'exercer son mandat de CEO et sera nommé président du Conseil d'Administration à partir de l'Assemblée générale du 9 mai 2018. Cela signifie que M. Eddy Duquenne, également CEO de Kinepolis Group depuis 2008, exercera la gestion journalière de l'entreprise comme unique CEO. M. Philip Ghekiere, actuellement président du Conseil d'Administration, poursuivra son rôle en tant que vice-président du Conseil d'Administration.

Le renouvellement du mandat de M. Geert Vanderstappen, en sa qualité de représentant permanent de la SPRL Pallanza Invest, sera proposé, jusqu'à l'Assemblée générale en 2022.

Mme Adrienne Axler a choisi de ne pas renouveler son mandat d'administrateur indépendant, qui expire à la fin de l'Assemblée générale ordinaire du 9 mai 2018. Le Conseil d'administration tient à la remercier pour sa précieuse collaboration au cours des deux dernières années.

