Kingdom : AccorHotels rachète le suisse Mövenpick Hotels & Resorts pour 482 millions d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier AccorHotels a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec les actionnaires de Mövenpick Hotels & Resorts en vue du rachat du groupe hôtelier suisse pour 560 millions de francs suisses soit 482 millions d'euros. Mövenpick Hotels & Resorts était jusqu'à présent détenu à 66,7% par Mövenpick Holding, la tête de pont du groupe Mövenpick, et à 33% par Kingdom Holding, un fonds d'investissement saoudien.

Ce rachat se fera en numéraire, précise AccorHotels. Il valorise l'entreprise suisse 14,9 fois son excédent brut d'exploitation attendu pour 2019 avant synergies, en incluant les coûts d'acquisitions, "et moins de 10 fois l'EBITDA 2019 pro forma des synergies annualisées et du pipeline sécurisé de développement", a précisé AccorHotels dans un communiqué. L'opération aura un impact relutif sur les résultats du groupe dès la première année, a complété le groupe hôtelier.

AccorHotels espère finaliser la transaction au deuxième semestre 2018, après avoir obtenu l'aval des autorités réglementaires.

"Avec l'acquisition de Mövenpick nous consolidons notre leadership sur le marché européen et accélérerons encore notre développement sur les marchés émergents, notamment au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique", a déclaré le PDG d'AccorHotels, Sébastien Bazin, cité dans le communiqué.

"Cette opération illustre la stratégie que nous entendons mener avec l'ouverture du capital d'AccorInvest : saisir des opportunités tactiques pour renforcer nos positions, consolider nos leaderships et démultiplier notre croissance", a-t-il ajouté.

Fondé en 1973, Mövenpick Hotels & Resorts compte plus de 16.000 collaborateurs, est présent dans 27 pays avec 84 hôtels et plus de 20.000 chambres. Spécialisé dans le haut de gamme, le groupe suisse prévoit l'ouverture de 42 hôtels supplémentaires d'ici à 2021, "avec un fort développement au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique", a relevé AccorHotels.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ACD

