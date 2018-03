KINGFISHER : ferme la marche du FTSE 100 après ses résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kingfisher chute de 7,46% à 312,8 pence à la Bourse de Londres après avoir annoncé une baisse de 8,1% de son bénéfice imposable 2017/2018. Ce dernier est ressorti à 683 millions de livres sterling. Le bénéfice opérationnel de la chaine de magasins de bricolage, opérant en France sous les enseignes Brico Depot et Conforama, a progressé d'un modeste 0,3% à 849 millions de livres. A changes constants, il a reculé de 3,6%. Le chiffre d'affaires annuel de Kingfisher, enfin, a augmenté de 3,8% (-0,3% à changes constants) pour atteindre 11,65 milliards.Le groupe britannique a été pénalisé par la baisse persistante de ses ventes en France - elles ont baissé en organique de 3,5% en 2017/2018 - et par des problèmes de disponibilité de ses produits.Kingfisher n'a pas dévoilé de perspectives chiffrées pour son exercice actuel 2018/2019. Cependant, sa dirigeante Veronique Laury a indiqué que les prévisions pour ses principaux marchés étaient "mitigées", entre un Royaume-Uni plus incertain, une France encourageante mais volatile et un marché polonais qui reste solide.