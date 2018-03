Kingfisher : le titre en berne après les comptes annuels

21/03/2018 | 10:06

Séance à marquer d'une pierre noire pour Kingfisher, dont l'action plonge de 7,4% à 312,7 pence ce mercredi, consécutivement à la publication de comptes annuels assortis de perspectives mitigées.



Le numéro 2 européen du bricolage, dirigé par la Française Véronique Laury et qui opère sous les bannières Castorama et Brico Dépôt dans l'Hexagone, a accusé une chute de 20,5% de son bénéfice net au titre de son exercice 2017/2018 à 485 millions de livres.



Le bénéfice imposable ajusté est en revanche ressorti à 797 millions de livres, en croissance de 10 millions par rapport à l'exercice précédent et alors que les analystes tablaient à l'inverse sur un léger recul à 783 millions.



Le bénéfice ajusté avant impôts s'est quant à lui établi à 683 millions de livres, soit une baisse de 8,1%, tandis que le chiffre d'affaires a atteint 11,66 milliards, en progression de 3,8% en données publiées, mais en retrait de 0,3% à changes constants.



'Les prévisions pour nos principaux marchés sont mitigées. Les perspectives sont incertaines en Grande-Bretagne, encourageantes, mais volatiles en France, alors que le marché demeure bien orienté en Pologne', a indiqué Véronique Laury. Des propos qui ne sont bien sûr pas étrangers au mauvais comportement boursier du titre...





