KKO International : transfert du siège social voté en AGE

21/05/2018 | 14:09

KKO International a annoncé vendredi soir que son assemblée générale extraordinaire (AGE) a approuvé le transfert du siège social de la société à Paris, la double cotation des titres sur Euronext Growth Brussels et Paris étant maintenue.



'Ce transfert a été motivé par le fait de rassembler l'ensemble du management à Paris, où résident les fondateurs de KKO International, et dans le but de réaliser des économies de fonctionnement', explique le groupe de solutions de production innovante de cacao.



