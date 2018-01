Optiv Security : nomme Simon Church au poste de directeur général et vice-président exécutif (Europe) et accélère sa stratégie de croissance internationale par une expansion européenne

Optiv Security, un chef de file des solutions de bout en bout pour la cybersécurité, a annoncé aujourd'hui que la société continue d'accélérer sa stratégie de croissance internationale avec la nomination de Simon Church comme directeur général et vice-président exécutif pour l'Europe. Avec cette fonction nouvellement créée, M. Church établira et développera la présence européenne d'Optiv, pour permettre à la société de répondre aux attentes des organisations locales et des clients internationaux grâce à des compétences, des connaissances et une présence accrues. Optiv est au service de plus de 60% des entreprises du Fortune 1000, et cette nomination augmentera sa capacité à fournir aux clients américains et internationaux une expertise et une expérience mondiale, pour les aider à diminuer la complexité de leurs programmes de cybersécurité, tout en optimisant l'efficacité et la valeur de leurs investissements de sécurité.

"Les entreprises du monde entier se retrouvent dans la même impasse: elles ont mis en place des infrastructures de sécurité qui sont devenues terriblement complexes et difficiles à gérer, et qui perpétuent l'épidémie de cyberattaques", déclare Dan Burns, CEO d'Optiv. "Nos clients internationaux se tournent vers nous pour améliorer la cohérence et l'efficacité de leurs programmes de sécurité. Optiv se positionne parfaitement pour aider ces entreprises à optimiser leurs programmes de sécurité et minimiser les coûts. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur les compétences commerciales et d'encadrement exceptionnelles de Simon, ainsi que sur son expertise du secteur des services de sécurité et professionnels, pour nous aider à déployer nos capacités élargies aux entreprises basées en Europe, et pour mieux servir nos clients internationaux dont le siège se trouve dans d'autres régions du monde."

M. Church apporte à Optiv plus de 25 années d'expérience dans l'exécution de programmes des technologies et de services gérés, et à la tête des efforts de vente auprès des entreprises privées et publiques. Il est actuellement membre du conseil consultatif de Glasswall Solutions Limited, où il conseille la société britannique de sécurité des documents quant à sa stratégie internationale de commercialisation. Il a aidé de nombreuses entreprises, y compris Vodafone et NTT Com Security (anciennement Integralis), à construire ou restructurer des unités commerciales critiques. Il a également occupé de nombreux postes exécutifs et de responsable des ventes au sein d'entreprises telles que Verisign et NetIQ.

"Les partenaires et les clients internationaux d'Optiv sont de plus en plus à la recherche de services d'assistance en Europe, deuxième marché mondial de la cybersécurité", souligne M. Church. "En tant que fournisseur spécialisé le plus respecté en Amérique du Nord, l'expansion internationale d'Optiv répond à un besoin croissant et bien réel d'aider les entreprises nationales et internationales basées en Europe à fortifier et simplifier leurs programmes de sécurité, tout en réduisant les coûts. Je me réjouis à l'idée de prendre les rênes des services transformationnels d'Optiv et de travailler localement avec les entreprises d'Europe au sein d'une communauté inégalée de partenaires technologiques."

