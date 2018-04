Approché par Klépierre, Hammerson suspend ses démarches sur Intu

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Le groupe immobilier britannique Hammerson a indiqué jeudi dans un communiqué que son conseil d'administration "ne comptait pas finaliser" les documents règlementaires relatifs à l'acquisition de son compatriote Intu Properties, "alors que la position de Klépierre reste incertaine". Engagé depuis décembre dans le rachat d'Intu pour 3,4 milliards de livres, le groupe a repoussé début avril une proposition de Klépierre pour racheter Hammerson dans son périmètre actuel (hors Intu). Le britannique a souligné que Klépierre avait, au sens de la législation boursière du Royaume-Uni, jusqu'au 16 avril pour déposer une offre.

A l'occasion de la présentation de ses résultats du premier trimestre, Hammerson a par ailleurs indiqué que l'impact de la restructuration ou du placement sous administration judiciaire de plusieurs enseignes locataires depuis le début 2018, comme New Look Group et Toy "R" Us, n'aurait qu'un impact "très limité" sur sa rentabilité. Le groupe dirigé par David Atkins estime cet impact à 3,5 millions de livres sur l'exercice, équivalent à 0,9% des recettes locatives réalisées l'an dernier. Le directeur général a estimé qu'en débit d'un contexte difficile pour les enseignes de distribution et de restauration outre-Manche, la demande de surfaces au sein de ses centres commerciaux restait solide. Hammerson souligne notamment avoir enregistré une hausse de 5,3% de la fréquentation dans ses centres lors du week-end de Pâques par rapport à Pâques 2017.

Sur l'ensemble du premier trimestre, le montant de l'actif net réévalué par action du groupe s'est élevé à 790 pence par action, en hausse de 1,8%.

-Maryam Cockar, Dow Jones Newswires

(Version française Guillaume Bayre) ed: ECH