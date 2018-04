Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan reprend le suivi du titre Klépierre avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 45 euros. Le bureau d’études explique que la foncière offre un profil de croissance du bénéfice par action ajusté et de la NAV (actif net réévalué) supérieur à ses pairs à long terme. Concernant 2018, l’analyste anticipe une progression de 6% du BPA ajusté et de 8% pour la NAV.