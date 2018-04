KLEPIERRE : confirme ses perspectives 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Klépierre (+0,94% à 33,38 euros) a publié hier soir un chiffre d’affaires total en hausse de 3,4% à 331,5 millions d’euros au titre de son premier trimestre 2018. La foncière, spécialisée en immobilier commercial, a publié des revenus locatifs nets des centres commerciaux de 261 millions d’euros, en hausse de 3,6% à périmètre courant et de 3 % à périmètre constant."Après des résultats record en 2016 et 2017, notre forte activité au premier trimestre 2018 confirme à nouveau la pertinence et l'efficacité de notre stratégie, qui vise à se concentrer sur les actifs situés dans les zones de chalandise les plus dynamiques d'Europe", s'est félicité Jean-Marc Jestin, le président du directoire de Klépierre."Notre plateforme paneuropéenne diversifiée continue de générer une croissance du chiffre d'affaires des commerçants supérieure aux indices nationaux, une activité locative dynamique et des revenus locatifs croissants", a-t-il ajouté.Compte tenu de ces éléments, pour 2018, Klépierre confirme viser un cash-flow courant net par action compris entre 2,57 et 2,62 euros, sur la base d'un endettement stable ou en légère baisse.