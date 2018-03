KLEPIERRE : propose 615 pence par action pour racheter Hammerson et se fait éconduire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Klépierre confirme ce matin avoir adressé le 8 mars 2018 au conseil d'administration de Hammerson une offre indicative et amicale "visant à engager un dialogue constructif portant sur l'acquisition des actions émises et à émettre de Hammerson, dans son périmètre actuel, à un prix de 615 pence par action ordinaire de Hammerson". Cette proposition représente une prime d'environ 40,7 % par rapport au cours de clôture de 437,10 pence par action Hammerson le 16 mars 2018 et la rémunération proposée consisterait en la remise d'une combinaison de numéraire et de titres de Klépierre.Le conseil d'administration de Hammerson a rejeté la proposition le 9 mars 2018, moins de 24 heures après l'avoir reçue.Klépierre précise que cette proposition ne constitue pas une offre. Elle n'oblige en aucune manière Klépierre à faire une offre ni ne prouve une intention de faire une offre au sens du Code. De même, il n'existe aucune certitude ni sur le principe du dépôt d'une offre.Une nouvelle annonce sera faite ultérieurement si et lorsque cela sera jugé approprié.Klépierre précise qu'il se réserve le droit de réduire le prix proposé ou de "faire une offre sur Hammerson à tout moment à des conditions moins favorables avec l'accord ou la recommandation du conseil d'administration de Hammerson ; ou si un tiers annonce une intention ferme de faire une offre pour Hammerson à des conditions moins favorables."