Klépierre: chiffre d'affaires et loyers trimestriels en hausse de plus de 3%

Paris (awp/afp) - La société foncière française Klépierre a affiché jeudi des loyers nets et un chiffre d'affaires des commerçants en progression de plus de 3% dans un contexte favorable à tous les segments commerciaux, sauf la mode, affectée par les conditions météorologiques.

Le chiffre d'affaires de la société gestionnaire de grands centres commerciaux en Europe est en hausse de 3,4% au premier trimestre à 331,5 millions d'euros.

Les revenus locatifs nets des centres commerciaux ont pour leur part atteint 261 millions d'euros, en hausse de 3,6%, et de 3% à périmètre constant, a précisé la société dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires des commerçants a augmenté de 2% par rapport à la même période en 2017 et l'activité locative a été "soutenue, avec 473 baux signés au premier trimestre et 7,8 millions de loyers minima garantis additionnels", a-t-elle indiqué.

"Après des résultats record en 2016 et 2017, notre forte activité au premier trimestre 2018 confirme à nouveau la pertinence et l'efficacité de notre stratégie, qui vise à se concentrer sur les actifs situés dans les zones de chalandise les plus dynamiques d'Europe", a déclaré Jean-Marc Jestin, président du directoire de Klépierre, cité dans le communiqué.

Selon lui, la diversification de la plateforme paneuropéenne de la société permet de "générer une croissance du chiffre d'affaires des commerçants supérieure aux indices nationaux, une activité locative dynamique et des revenus locatifs croissants".

Au plan géographique, le chiffre d'affaires des commerçants a été particulièrement dynamique en Espagne (+5,3%) et au Portugal (+9,8%), "soutenu par un environnement économique porteur".

En France, les ventes des commerçants ont progressé de 3,4% "en dépit de l'impact négatif des conditions météorologiques défavorables au premier trimestre", précise-t-il.

Au plan sectoriel, le chiffre d'affaires dans les secteurs santé et beauté (+6,9%) et restauration et alimentation (+7,5%) a continué de croître fortement, tout comme le segment sport (+8%) en revanche, les conditions météorologiques rigoureuses du trimestre ont eu un impact négatif sur la mode (-1,3 %), principalement en France et en Italie, selon le groupe.

Pour 2017, la foncière avait publié des revenus locatifs nets de ses centres commerciaux en hausse de 2,3% à 1,07 milliard d'euros.

afp/rp