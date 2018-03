Klépierre : confirme avoir réalisé une offre sur Hammerson

19/03/2018 | 09:05

Klépierre a pris connaissance des récentes rumeurs concernant un éventuel rapprochement avec Hammerson. Le groupe confirme avoir adressé le 8 mars 2018 au conseil d'administration de Hammerson une offre indicative et amicale portant sur l'acquisition des actions émises et à émettre de Hammerson à un prix de 615 pence par action ordinaire.



Cette proposition représente une prime d'environ 40,7 % par rapport au cours de clôture de 437,10 pence par action Hammerson le 16 mars 2018.



Le conseil d'administration de Hammerson a rejeté la Proposition le 9 mars 2018.



