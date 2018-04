Klépierre : hausse de 3,4% du CA trimestriel à 331,5 ME

26/04/2018 | 18:41

Le chiffre d'affaires total pour les trois premiers mois de 2018 a progressé de 3,4 % à 331,5 ME par rapport à l'an dernier.



Les revenus locatifs bruts des centres commerciaux (en part totale) se sont établis à 303,7 ME au premier trimestre 2018, en hausse de 3,6 %.



Au cours du premier trimestre 2018, les revenus locatifs nets dans les centres commerciaux atteignent 261,0 ME, en hausse de 3,6 % à périmètre courant et de 3,0 % à périmètre constant.



A périmètre constant, le chiffre d'affaires total des commerçants dans les centres Klépierre a augmenté de 2,0 % au premier trimestre 2018.



' Au premier trimestre 2018, l'activité locative est restée dynamique, 473 baux ayant été signés. Ces nouveaux baux se traduisent par 7,8 ME de loyers minima garantis additionnels, dont 3,8 ME pour les espaces renouvelés ou re-commercialisés ' précise le groupe.



' Klépierre vise un cash-flow courant net par action compris entre 2,57 E et 2,62 E en 2018, sur la base d'un endettement stable ou en légère baisse ' rajoute la direction.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.