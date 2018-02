Optimiste pour 2018, Klépierre a amélioré ses revenus locatifs nets

Paris (awp/afp) - Optimiste pour cette année, la foncière Klépierre a fait état de résultats financiers supérieurs à ses objectifs, au terme d'une année 2017 marquée par une meilleure activité des enseignes hébergées par ses centres commerciaux, en particulier en France, et une forte activité locative.

Elle affiche un flux de trésorerie (cash flow net courant) par action de 2,48 euros, supérieur à son objectif ("2,35 à 2,40 euros"), pour un chiffre d'affaires en légère hausse (+1,6%) à 1,32 milliard d'euros, a précisé un communiqué publié mercredi après-Bourse.

La foncière, qui tire l'essentiel de ses revenus de la gestion de grands centres commerciaux, a publié des revenus locatifs nets de ses centres commerciaux en hausse de 2,3% à 1,07 milliard d'euros.

"Après une année 2016 de bonne facture, 2017 a été excellente", a déclaré Jean-Marc Jestin, président du directoire, lors d'une conférence téléphonique.

"Cette série de bons chiffres démontre la pertinence de notre stratégie de concentration sur des centres commerciaux dominants en Europe, ainsi que les investissements et tous les efforts faits pour en assurer une gestion performante", a-t-il ajouté.

Pour 2018 le groupe table désormais sur un cash-flow net courant par action compris entre "2,57 et 2,62 euros". Il anticipe pour l'année en cours, une "amélioration de l'environnement macroéconomique en Europe continentale, et notamment sur le front de l'emploi en France, en Espagne et en Italie".

Ainsi les chiffres d'affaires des commerçants devraient-ils "progresser encore davantage, et la croissance des revenus locatifs à périmètre constant devrait donc elle aussi s'accélérer".

Deux ans et demi après le rachat du néerlandais Corio, l'opération a permis de dégager 70 millions d'euros de synergies, en année pleine, a précisé M. Jestin.

A périmètre constant, les chiffres d'affaires des commerçants des centres commerciaux du groupe ont progressé de 2,1%, soit 120 points de base de mieux que les indices nationaux de vente au détail, se félicite Klépierre.

- 1.864 baux signés -

Par zones géographiques, l'activité des commerçants en France (+2,4%, à périmètre constant), Belgique (-1,6%) et en Italie (-0,1%), trois pays qui génèrent 57% du chiffre d'affaires global des enseignes hébergées par le groupe, a été moins dynamique qu'en Espagne (+4,5%) au Portugal (+4,7%), en Hongrie (+10,9%) ou encore en Turquie (+9,8%), où les implantations sont plus modestes (2 à 7% du chiffre d'affaires total des commerçants).

L'exercice a été marqué par "une forte activité locative" avec 1.864 baux signés, soit une hausse de 8% comparé à 2016, et 35 millions d'euros de loyers additionnels, soit une augmentation de 20% sur un an.

C'est là, dit Klépierre, le reflet du "soin accru" dont le groupe "fait preuve dans la gestion" de ses relations avec des enseignes comme Calzedonia, Inditex, Yves Rocher, Pandora, Kiko ou encore Sephora, qui s'étendent en Europe en ouvrant des "magasins sur-mesure".

Le coût de la dette, tombé à 1,8% fin 2017, "devrait rester en-deçà de 2% jusqu'à la fin 2020".

L'an dernier, en mai, Klépierre a acquis Nueva Condomina, un centre commercial comprenant 178 magasins au chiffre d'affaires global de 257 millions d'euros, situé à Murcie, en Espagne, qui a accueilli 11 millions de visiteurs en 2016.

Après avoir ramené le taux de vacance de 15% à 7,7% à fin décembre 2017, il prévoit d'en augmenter les revenus locatifs nets de "18% à l'horizon 2019".

Klépierre affiche 568,1 millions d'euros de cessions réalisées ou faisant l'objet d'une promesse de vente, notamment en Norvège, en Suède, en France et en Espagne. Cela comprend les deux centres commerciaux pour lesquels un accord de cession à Carmila (Carrefour) a été annoncé le 2 février 2018.

Lors de l'assemblée générale prévue le 24 avril, le directoire proposera le versement d'un dividende de 1,96 euro au titre de l'exercice 2017, en hausse de 7,7%.

afp/rp