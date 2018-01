La jeune maison danoise est rachetée par le géant américain Knoll.

Peter Bonnen et Kristian Byrge, les jeunes fondateurs de Muuto sont des designers heureux. Ils viennent de vendre leur entreprise au géant américain Knoll et resteront dans la société pour en assurer la création.

300 millions de dollars, c’est le prix payé par Knoll pour une entreprise qui a fait 75 millions de chiffre d’affaires en 2017. Cher payé ? Pas si sûr car la marque danoise créée il y a tout juste 12 ans connait une croissance spectaculaire de 33% par an. Knoll envisage d’ailleurs de doubler les ventes d’ici 3 à 4 ans.

Les deux jeunes éditeurs designers se sont appuyés sur le design scandinave traditionnel auquel ils ont rajouté une créativité neuve et originale qui plait à la jeune génération d’architectes décorateurs, des prescripteurs idéaux. Meuble, éclairages et accessoires sont aussi à des prix abordables et s’adaptent aussi bien dans l’aménagement des maisons que dans les bureaux.

Knoll dont les ventes stagnaient quelque peu depuis un certain temps compte sur cette acquisition pour l’aider à retrouver la croissance grâce à la complémentarité commerciales des deux marques. En effet Muuto, basée à Copenhague, réalise 80% de ses ventes ailleurs qu’aux Etats-Unis alors que Knoll est à 15% de son chiffre d’affaires en dehors du territoire U.S.

En se tournant vers le style scandinave très en vogue aujourd’hui et en gardant les deux jeunes designers fondateurs de la marque, Knoll reste fidèle à sa stratégie historique. Il s’est en effet très tôt entouré de designers géniaux qui ont créé des meubles qui font aujourd’hui partie de l’histoire du design.

Knoll a son siège à East Greenville en Pennsylvanie et emploie plus de 4 000 personnes dans le monde. La société est cotée à la Bourse de New-York. Knoll distribue plus de 2,5% de dividende par an.