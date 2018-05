Kohl : relèvement d'objectif de BPA annuel

22/05/2018 | 13:29

Affichant des résultats meilleurs que prévu sur son premier trimestre comptable, Kohl déclare viser désormais un BPA entre 5,05 et 5,50 dollars pour l'exercice en cours, contre 4,95 à 5,45 dollars en fourchette cible précédente.



En excluant une perte sur extinction de dette, le groupe anticipe un BPA annuel compris entre 4,86 et 5,31 dollars, pour un BPA en hausse de 65% à 64 cents au titre du trimestre écoulé, à comparer à un consensus de 50 cents.



En données publiées, Kohl a vu son BPA trimestriel augmenter de 15% à 45 cents, pour une marge brute améliorée de 0,5 point à 36,9% et des revenus en croissance de 3,5% à un peu plus de 4,2 milliards de dollars (+3,6% en données comparables).



