KORIAN : a réussi son grand oral annuel, les investisseurs apprécient

Korian vient de publier des résultats 2017 globalement solides, marqués par une amélioration de la situation financière et le relèvement des objectifs de moyen terme. Des éléments qui ont éclipsé le recul limité de la marge attendu en 2018 et permettent au titre de progresser de 1,59% à 28,06 euros sur la place de Paris.Dans le détail, le gestionnaire de maisons de retraite médicalisées a engrangé un bénéfice net-part du groupe- de 163 millions d'euros (+ 24,4%) sur son exercice 2017, un chiffre bien supérieur aux attentes des analyste (96 millions d'euros). Korian a effet bénéficié d'un nouvel impact favorable sur les impôts différés. Retraité de cet élément exceptionnel, le bénéfice net ressort à 96 millions d'euros.Pour sa part, l'Ebitda s'inscrit à 440 millions d'euros (+4,3%), au-dessus du consensus (428 millions), tandis que le chiffre d'affaires ressort en ligne à 3,13 milliards d'euros (+5%).Concernant ses perspectives 2018, Korian a confirmé son objectif de croissance du chiffre d'affaires d'au moins 5,5%. Tout comme la baisse limitée de la marge d'Ebitda, en raison des coûts associés à la relance de la croissance en France, mais également de la réduction du crédit d'impôt CICE et des baisses tarifaires dans l'activité sanitaire.Néanmoins, Korian a revu à la hausse ses guidances de marge d'Ebitda à moyen terme. La société vise désormais 14,3% en 2019 (contre " autour de 14% " précédemment) et " près de 15% " en 2021 (contre " autour de 14,5% " auparavant).