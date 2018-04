KORIAN : croissance de 5,5% au 1er trimestre, objectifs annuels confirmés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Korian a publié un chiffre d’affaires consolidé de 806 millions d’euros au titre de son premier trimestre 2018, en progression de 5,5% par rapport à la même période de 2017. Cette dynamique est portée par l’accélération de la croissance en France (3%) et la poursuite d’une croissance soutenue à l’international (8,2%). La croissance organique s’est établie à 2,7%. L’effet périmètre résulte principalement des acquisitions réalisées en 2017 en Belgique et en Italie, et début 2018 en France avec la prise de participation majoritaire dans la société Ages & Vie.Par ailleurs, sur le premier trimestre, le parc exploité par Korian s'est accru d'environ 650 unités, dont plus de la moitié en France.Compte tenu de ces éléments, Korian a confirmé ses objectifs 2018. Ainsi, le groupe vise une croissance supérieure à 5,5% sur l'ensemble de l'exercice 2018."Cette dynamique sera portée par l'accélération de l'activité en France sous l'effet des différentes mesures engagées en 2017 et par la poursuite d'une stratégie de développement active", explique la société.En outre, Korian cible une augmentation de son parc de plus de 2500 lits, incluant la mise en service de 10 nouveaux établissements ("greenfields") sur l'ensemble de l'année, en Allemagne, France et Belgique.Les coûts associés à la relance de la croissance en France et à la montée en charge des sites restructurés, ainsi que l'impact de la réduction du crédit d'impôt CICE et les baisses tarifaires dans l'activité sanitaire, devraient occasionner un retrait limité et transitoire de la marge opérationnelle (Ebitda) en 2018.