KORIAN: « le cours actuel du titre ne reflète pas la valeur intrinsèque du groupe »

« Le cours actuel du titre ne reflète pas la valeur intrinsèque du groupe et ses perspectives de développement », a déclaré Sophie Boissard, la directrice générale de Korian, à l’occasion d’une conférence de presse. « Les sociétés sous-valorisées sont communément sujet d’intérêt pour les fonds de private equity », a-t-elle ajouté, avant de réaffirmer que Korian ne discute avec personne concernant un éventuel rachat. « Je ne commenterai pas plus avant ce qui ne sont que des rumeurs », a conclu la dirigeante.Le 5 mars dernier, le titre s'était envolé de 8,78% en Bourse, suite aux informations de l'agence Bloomberg indiquant que Korian suscitait l'intérêt de fonds à l'image de PAI Partners et KKR. Des marques d'affection qui auraient conduit à l'entame d'une réflexion sur le sujet."Il est toujours difficile de savoir le vrai du faux dans ces circonstances, mais on peut dire que cette nouvelle rumeur, même si elle n'est pas le scénario que nous aurions imaginé il y a 1 mois (…) fait partie des options crédibles", avait commenté Oddo BHF."La rumeur veut que PSP (détenant plus de 13% du capital de Korian) soit insatisfait de la performance de sa participation", avait complété l'analyste.