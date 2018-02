KORIAN : le titre prend un sérieux coup de vieux en Bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mauvaise passe pour Korian : son titre chute lourdement en Bourse, cédant plus de 8% à 23,12 euros. Il signe tout simplement la plus forte baisse du SBF 120. Si la publication annuelle du groupe s’est révélée conforme aux attentes des analystes, les perspectives peu engageantes pour 2018 ont jeté un froid. Le gestionnaire de maisons de retraite médicalisées a publié un chiffre d’affaires de 802 millions d’euros au titre du quatrième trimestre 2017, en croissance de 5,1%, conformément à son objectif.Les brokers y ont également trouvé leur compte, que ce soit Oddo BHF, qui anticipait 795,5 millions d'euros ou Gilbert Dupont, qui prévoyait 802 millions. Le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice n'a pas déçu, lui aussi, à 3,13 milliards d'euros, soit une hausse de 5%.La déception est venue des annonces concernant la guidance de la société pour 2018. Ainsi, Korian table implicitement sur un tassement de la marge d'Ebitda. En effet, si l'international doit voir sa contribution progresser, la France, elle, subira les coûts associés à la relance de la croissance, à la montée en charge des sites restructurés, mais également à l'impact de la réduction du crédit d'impôt CICE et des probables baisses tarifaires dans l'activité sanitaire.La sanction n'a pas tardé à tomber: Oddo BHF a ainsi abaissé son objectif de cours sur la valeur à 27 euros (contre 31 euros auparavant), tout en maintenant son opinion Neutre. De son côté, Gilbert Dupont a réduit sa cible à 27 euros (contre 33,7 euros), en conservant sa recommandation Accumuler. Ce dernier a d'ailleurs réduit ses estimations de bénéfice par action en 2017 (-9,4%) et 2018 (-24,6%)." Bien que les objectifs du plan stratégique Korian 2020 pour les années 2019 et 2021 soient maintenus, les guidances 2018 nous s'incitent à garder une certaine prudence en la capacité du management à redresser les marges à long terme ", a conclu l'analyste.