Korian : Mise à disposition du document de référence 2017

Paris, le 26 avril 2018

Mise à disposition du document de référence 2017

Korian, leader européen des soins et de l'accompagnement des seniors, a déposé son document de référence 2017 (le « Document de Référence ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 26 avril 2018. Le Document de Référence inclut notamment le rapport financier annuel, le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, les rapports des Commissaires aux comptes ainsi que le descriptif du programme de rachat d'actions.

Le Document de Référence est disponible sur les sites Internet de l'AMF(www.amf-france.org)et de Korian(www.korian.com).

Des exemplaires du Document de Référence sont également disponibles, sans frais, au siège de la Société, situé 21-25, rue Balzac à Paris (8ème).

Prochaine communication : 24 juillet 2018 après bourse

Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2018

À PROPOS DE KORIAN

Korian, expert des services de soins et d'accompagnement dédiés aux seniors, gère le premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d'hospitalisation à domicile avec plus de 740 établissements. Présent dans quatre pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité d'accueil de plus de 75 000 lits et emploie près de 49 000 collaborateurs.

Pour plus d'information, merci de consulter le site internet : www.korian.com

Korian est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 - Reuters : KORI.PA - Bloomberg : KORI.FP