Korian : Philippe Garin, nouveau directeur financier du Groupe Korian.pdf

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 7 février 2018

PHILIPPE GARIN,

NOUVEAU DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE KORIAN

Monsieur Philippe GARIN a rejoint le Groupe Korian pour prendre les fonctions de Directeur Financier du Groupe. Il succèdera à M. Laurent Lemaire qui après deux années consacrées à la structuration et consolidation de la fonction Finances au sein du Groupe, a souhaité quitter ses fonctions le 31 mars pour rejoindre un autre secteur d'activité.

Philippe GARIN, expert-comptable de formation, a une longue expérience des fonctions financières, acquise d'abord comme auditeur chez Mazars et Deloitte, puis au sein du groupe Alstom où il a passé onze ans successivement comme Group Controller et directeur financier de la branche Alstom Renewable Power, et enfin comme directeur financier de Consolis, groupe européen spécialisé dans la construction et le génie civil.

Sophie Boissard, Directrice Générale du groupe Korian a commenté : « je me réjouis de l'arrivée de Philippe GARIN dont la solide expertise financière et l'expérience démontrée en matière d'intégration et de soutien au pilotage de la performance dans des environnements internationaux permettront à Korian de poursuivre avec succès la transformation et le développement engagés avec le plan Korian 2020. Je remercie Laurent LEMAIRE pour sa contribution majeure à la stabilisation et la consolidation du Groupe après la phase de croissance accélérée que celui-ci a connue au cours des trois dernières années. Je lui souhaite pleine réussite dans ses futurs projets ».

