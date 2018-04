Korian : maintient ses prévisions après un chiffre d'affaires en hausse au 1er trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Korian (KORI.FR) a confirmé mercredi ses prévisions de croissance de l'activité et de repli limité des marges cette année, après avoir vu son chiffre d'affaires progresser de 5,5% au premier trimestre, tiré par son expansion en Europe.

Soutenu par une croissance organique de 2,7%, le chiffre d'affaires ressort à 806 millions d'euros au trimestre écoulé. La croissance à changes et périmètre constants s'est établie à 2,5% en France et à 2,9% ailleurs en Europe.

Le groupe a confirmé s'attendre à une baisse limitée de sa marge opérationnelle en 2018, due à la restructuration de son parc d'établissements en France, avant un rebond attendu à partir de l'année prochaine. Korian s'attend par ailleurs à dégager une hausse supérieure à 5,5% de son chiffre d'affaires cette année, aidé par une accélération de l'activité en France.

