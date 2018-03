PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Korian (KORI.FR) a confirmé mercredi s'attendre à une baisse "limitée" de sa marge opérationnelle en 2018 due à la restructuration de son parc d'établissements en France, mais prévoit un rebond à partir de l'année prochaine.

Le groupe a rehaussé son objectif à moyen terme, tablant désormais sur une marge brute d'exploitation (Ebitda) de "près de 15%" en 2021, contre 14,5% visés initialement, grâce notamment à la montée en puissance de sa nouvelle stratégie immobilière. Celle-ci passe par l'augmentation du taux de détention en propre de ses établissements et des revenus associés. Korian a par ailleurs confirmé les autres objectifs de son plan stratégique à cinq ans.

La directrice générale du groupe, Sophie Boissard, s'est dite "confiante" dans la capacité du groupe à atteindre ces objectifs après un exercice 2017 qualifié de "solide". L'an dernier, le résultat net part du groupe a progressé de 24,4% à 163 millions d'euros. L'excédent brut d'exploitation, ou Ebitda, a légèrement augmenté, à 440 millions d'euros contre 422 millions d'euros. La marge opérationnelle s'est établie à 14%, contre 14,1% en 2016. Corrigée des produits non récurrents enregistrés en 2016 pour un total d'environ 12 millions d'euros, la marge Ebitda ressort en progression de 30 points de base par rapport à 2016, a précisé le groupe dans un communiqué.

Les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne sur un résultat net de 96 millions d'euros et sur un excédent brut d'exploitation de 428 millions d'euros.

Déjà publié, le chiffre d'affaires de Korian a atteint 3,13 milliards d'euros en 2017, en hausse de 5% en données brutes et de 2,4% à taux de change constants.

Pour 2018, Korian a confirmé viser une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 5,5% et s'attend à une baisse "limitée" de sa marge Ebitda en raison des coûts associés à la relance de la croissance en France, de l'impact de la réduction du crédit d'impôt CICE et des baisses tarifaires dans l'activité sanitaire. Le recul de la marge ne concernera que la France et sera "transitoire", a précisé le groupe.

Le conseil d'administration proposera lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,60 euro par action au titre de 2017, un montant stable par rapport à l'année précédente.

