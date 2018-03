Korian : Oddo n'est plus à l'achat

15/03/2018 | 14:21

Dans une note diffusée ce jeudi en réaction à la publication hier soir des comptes annuels, Oddo a révoqué son conseil 'achat' sur Korian. L'analyste est désormais 'neutre', mais a relevé son objectif de cours de 27 à 29,5 euros.



Il invoque un upside désormais limité pour justifier sa nouvelle opinion et se demande s'il existe ou non un schéma spéculatif ('type OPA') sur le dossier.



Les résultats annuels se sont néanmoins révélés légèrement supérieurs aux attentes et Oddo salue le relèvement des guidances à moyen terme, lequel pourrait être assorti d'une révision haussière.





