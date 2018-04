Kühne+Nagel avec une croissance supérieure à 10% au premier trimestre

Zurich (awp) - Le logisticien Kühne+Nagel a signé un premier trimestre probant et enregistré une croissance de plus de 10% sur tous les principaux indicateurs. Le fret aérien a connu une évolution plus robuste que le fret maritime, toujours en proie à des difficultés. Ce premier partiel est peu ou prou conforme aux attentes des analystes.

Le bénéfice net s'est étoffé de 11,5% sur un an à 184 millions de francs suisses, indique le groupe schwytzois mardi. L'excédent d'exploitation (Ebit) a atteint 236 millions, en hausse de 12,9%, tandis que le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a gonflé de 12,5% à 289 millions.

Le logisticien revendique pour le premier partiel un bénéfice brut de 1,84 milliard de francs suisses, soit une poussée de 11,8% en rythme annuel. Le chiffre d'affaires net s'est inscrit en hausse de 13,1% à 4,86 milliards.

Ces chiffres sont dans la cible des prévisions des analystes sollicités par AWP. Les ventes se situent à peine en dessous, tandis que le bénéfice brut dépasse le consensus.

Le fret maritime est toujours confronté à un marché difficile. Les volumes ont crû de 5,0%, grâce notamment à des gains de parts de marché, à 1,08 millions équivalents vingt pieds. L'Ebit pour cette activité s'est enrobé de 4,3% à 97 millions de francs suisses.

Kühne+Nagel affirme que le fret aérien a réalisé une "performance exceptionnelle", avec un tonnage renforcé de 20% à 422'000 tonnes et un Ebit en hausse de 12,5% à 81 millions.

Le transport terrestre a connu la progression la plus forte, avec un chiffre d'affaire en augmentation de 16,4%. La logistique contractuelle a crû deux fois plus vite que le marché, affirme le groupe.

Le début d'année a été couronné de succès, avec une hausse des volumes dans tous les domaines d'activité, a déclaré Detlef Trefzger, directeur général (CEO), cité dans le communiqué. Aucune prévision n'est fournie pour l'année 2018 dans son ensemble.

