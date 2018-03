Kühne+Nagel étend sa plateforme pour les services logistiques pharmaceutiques

Zurich (awp) - Le logisticien Kühne+Nagel a étendu ses infrastructures dédiées au transport de produits pharmaceutiques au Luxembourg. L'objectif est d'accroître les capacités, a indiqué la société jeudi soir. Les départs seront ainsi plus fréquents et les temps de transit plus courts.

Grâce à l'extension de la plateforme et à l'intégration des données télématiques, le groupe de Schindellegi renforce sa position dans les solutions dédiées à l'industrie pharmaceutique, qui constitue un moteur de croissance pour les activités interurbaines.

tp/mk/ol/buc