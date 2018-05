CeraVe : la star américaine des soins hydratants

Le leader des soins hydratants aux États-Unis

Créé en 2005, CeraVe s'est rapidement imposé sur le marché américain des soins pour la peau. Développée en partenariat avec des dermatologues, la marque propose des produits hydratants qui renforcent les défenses naturelles des peaux sèches. Grâce à ses produits accessibles, agréables à appliquer et pourvus de propriétés ultra-hydratantes, CeraVe est la première marque recommandée par les dermatologues aux États-Unis pour ce type de soins. Plus d'une vingtaine des produits de la marque sont également préconisés par la National Eczema Association*.

Une recette riche en lipides pour renforcer la barrière naturelle de la peau

Son secret ? Intégrer trois lipides indispensables au bon fonctionnement de la couche la plus superficielle de l'épiderme : la barrière cutanée. Elle est en effet en première ligne de défense contre les agressions physiques ou environnementales que peut subir la peau. Pour protéger et hydrater la peau, elle a besoin d'un certain nombre de lipides, et notamment de céramides. Trois d'entre eux ont été identifiés comme déficients dans le cas d'une peau abîmée : le Céramide 1, le Céramide 3 et le Céramide 6-II. Trois corps gras qui ont justement été intégrés aux recettes made in CeraVe.

Dans le but de garantir une hydratation tout au long de la journée, les experts de la marque ont également mis au point une technologie innovante pour assurer le dépôt des céramides dans la durée : l'Émulsion MultiVesiculaire (MVE). Fonctionnant comme une succession de sphères concentriques d'eau et d'huile contenant chacune des céramides, elle pénètre la peau plus lentement que les applications habituelles. Là où une crème classique va directement pénétrer la peau en profondeur, la MVE permet de garantir une libération lente et contrôlée des propriétés hydratantes du soin.

Une efficacité qui fait parler d'elle

Les résultats et l'efficacité de ces produits hydratants au quotidien ont convaincu dermatologues et patients. Il a ainsi été démontré qu'une application quotidienne de lotion CeraVe diminue les symptômes de la dermatite atopique . Les produits CeraVe ont également montré leur capacité à réduire les symptômes de l'acné, de l'eczéma, ou encore de la rosacée, en complément des traitements existants.

Ces résultats ont fait résonner le bouche-à-oreille sur internet, où les internautes ont spontanément partagé leurs expériences et recommandé la marque sur des forums de discussion, comme l'Américain Reddit. Un cercle vertueux qui a contribué à propulser la marque parmi les leaders reconnus des soins pour la peau aux États-Unis.

Après l'intégration, cap sur l'internationalisation

Propriété du groupe L'Oréal depuis 2017 via le rachat du groupe Valeant, CeraVe s'est parfaitement intégré au portefeuille de marques existantes, en s'appuyant sur l'expertise du Groupe tout en conservant son modèle de développement.

Un modèle qui fonctionne selon deux verticales. D'abord, de nombreux canaux de distribution : pharmacies, drugstores, enseignes de distribution spécialisées, chaînes de grande distribution ou encore sites de vente en ligne. Ensuite, une communication basée sur les recommandations des consommateurs et des professionnels de la santé. « Nous travaillons de concert avec les dermatologues, les pédiatres et nous allons continuer à nous appuyer sur eux pour développer CeraVe à l'international », explique Penelope Giraud, General Manager. Une stratégie gagnante aux États-Unis pour une marque qui est désormais dans les starting-blocks pour conquérir l'Hexagone !

* Source : http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-annuel-2017/cosmetique-active/acquisition-cerave-dermatologues

** Pathologie allergique touchant la peau et le plus souvent les enfants.