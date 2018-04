Clichy, le mardi 17 avril 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

ET CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 AVRIL 2018

Nomination en qualité d'administrateur de M. Patrice Caine et M. Axel Dumas

Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Jean-Paul Agon et de Mme Belén Garijo

Approbation d'un dividende de 3,55 euros en augmentation de + 7,6 %

Plan de rachat d'actions de 500 millions d'euros

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de L'Oréal s'est réunie à Paris le mardi 17 avril 2018, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général.

L'Assemblée a adopté toutes les résolutions proposées, et notamment :

approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2017 ;

décidé la distribution d'un dividende de 3,55 euros par action. Ce dividende est porté à 3,90 euros pour les actions inscrites continûment au nominatif depuis au moins deux ans. Date de mise en paiement : le vendredi 27 avril 2018 ;

nommé deux nouveaux administrateurs, M. Patrice Caine et M. Axel Dumas pour une durée de quatre ans ;

renouvelé les mandats d'administrateur de M. Jean-Paul Agon et de Mme Belén Garijo, pour une durée de quatre ans.

Le Conseil d'Administration, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a été informé du renouvellement pour quatre ans des mandats d'Administrateur salarié de Mme Ana Sofia Amaral et de M. Georges Liarokapis, nommés respectivement par l'Instance Européenne de Dialogue Social (Comité d'Entreprise Européen) et la CFE-CGC, organisation syndicale la plus représentative au niveau de L'Oréal en France.

Par ailleurs, le Conseil a décidé, dans le cadre de l'autorisation votée par l'Assemblée Générale du 20 avril 2017, de procéder au cours du deuxième trimestre 2018, à des rachats d'actions L'Oréal pour un montant maximum de 500 millions d'euros. Les actions ainsi rachetées ont vocation à être annulées.

***

Le résultat des votes est disponible sur le site www.loreal-finance.com.

«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»

www.loreal-finance.com





