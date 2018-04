L'OREAL : Jefferies reste à Conserver

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 186 euros sur L'Oréal. Le groupe a dégagé au premier trimestre une croissance organique de 6,8%, soit encore une fois au-dessus du consensus (+5,5%). Il s'agit de la meilleure performance trimestrielle de L'Oréal depuis 2010. Les soins pour la peau et le parfum ont été les catégories les plus solides. La cosmétique active et le luxe ont surperformé, alors que les produits grand public et les produits professionnels ont montré des signes de ralentissement.L'e-commerce et l'activité commerciale exercée dans les lieux de transport restent les principaux moteurs de la croissance, encourageant la société à penser que cette dynamique est durable.