L'ORÉAL : RACHAT D'ACTIONS - Du 14 mai au 18 mai 2018

Société anonyme au capital de 112 103 817,60 €

Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris

632 012 100 R.C.S. Paris

Legal Entity Identifyer : 529900JI1GG6F7RKVI53

RACHAT D'ACTIONS

Du 14 mai au 18 mai 2018

Le Conseil d'administration du 17 avril 2018 a décidé, dans le cadre de l'autorisation votée par l'Assemblée Générale du 20 avril 2017, de procéder au cours du deuxième trimestre 2018 à des rachats d'actions L'Oréal pour un montant maximum de 500 millions d'euros.

Les actions ainsi rachetées ont vocation à être annulées (1).

(1) Le Document de Référence de L'Oréal de 2016 déposé auprès de l'AMF le 14 mars 2017 contient, pages 338 et 339, les autres éléments du descriptif du programme de rachat d'actions prévu par l'article 241-2 du Règlement général de l'AMF.

À propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 34 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 26.02 milliards d'euros et compte 82 600 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel retail, les boutiques de marque et le e- commerce. L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 3 885 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son programme « Sharing beauty with all » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.www.loreal.fr

