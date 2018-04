L'Oreal : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’Oréal a réalisé au premier trimestre 2018 un chiffre d’affaires de 6,78 milliards d'euros, en baisse de 1% à données publiées et en hausse de 6,8% en comparable par rapport au premier trimestre 2017. Dans le détail, l'activité du groupe se répartie entre ses branches Produits Grand Public (3,07 milliards d'euros, -4,9% à données publiées), L’Oréal Luxe (2,25 milliards, +4,4%), Produits Professionnels (797,3 millions d’euros, -7,1%), et Cosmétique Active (658,4 millions, +9,1%)." Le groupe L'Oréal démarre 2018 avec une progression de chiffre d'affaires à données comparables très dynamique, et qui reste fortement contrastée ", a commenté Jean-Paul Agon, le Président-Directeur Général de L'Oréal.Avant de poursuivre : " sur l'année, nous sommes confiants en notre capacité de surperformer le marché et de réaliser une croissance comparable significative de notre chiffre d'affaires, ainsi qu'une progression de notre rentabilité. "