L'Oreal : Isabelle Ajdani, actrice française libre et iconique, est la nouvelle égérie L’Oréal Paris

Une icône nationale et internationale

Son talent et sa filmographie ont fait d'elle l'actrice française la plus primée, la seule à avoir remporté cinq césars. Isabelle Adjani a été sacrée deux fois meilleure actrice à Cannes et nominée à deux reprises pour le même titre aux oscars.

Véritable légende, à la fois rebelle et pionnière, Isabelle Adjani évite au mieux de céder à la facilité et aux compromis. Ses personnages, elle les choisit comme un défi. Elle s'applique à essayer de n'incarner que des rôles qui l'inspirent et ne se complait pas dans le jeu de la célébrité.

En s'accordant la liberté de prendre ses distances avec le métier, elle devient ainsi l'incarnation de l'indépendance et de l'affirmation de soi que l'Oréal Paris promeut pour toutes les femmes.

« La liberté dans la beauté, voilà ce qui me vient à l'esprit quand je pense à L'Oréal Paris. Cette marque parisienne met la beauté sous toutes ses formes à la portée de toutes. Avec un message clair, qui est que nous le valons toutes bien et plus encore, notre relation ambiguë, parfois difficile, avec le miroir se simplifie. La liberté d'oser son expression esthétique, la liberté d'embrasser sa vision du beau, sans règles ni diktats. » Isabelle Adjani

Dans les années 1970, quand l'énigmatique slogan « Parce que je le vaux bien » résonne pour la première fois dans le monde et que la deuxième vague de féminisme fait voler en éclats le carcan de traditions qui enfermait jusqu'alors les femmes, l'actrice montante creuse son sillon en jeune femme de cette nouvelle génération, résolument bien dans son temps. Fidèle à ce que lui dicte son cœur, elle accepte, à 19 ans, le premier rôle que lui offre le réalisateur François Truffaut et fait ainsi le choix du cinéma. Le théâtre attendra.

La voix de la conviction

Isabelle Adjani emploie la même intelligence intrépide pour chercher des rôles exigeants que pour s'engager en faveur des causes qui la touchent. Elle a par exemple dénoncé la culture du harcèlement en France à l'occasion du tsunami #MeToo. Mue par une immense force de conviction, Isabelle Adjani fait figure, pour les femmes du monde entier, d'ambassadrice de choix pour donner de la voix et mener des combats en toute légitimité.

« Isabelle Adjani est une artiste sublime, une actrice dont les rôles à contre-courant nous bousculent et nous inspirent à la fois. Si le terme « icône » est parfois galvaudé, il semble avoir été inventé pour elle. Au-delà de sa carrière impressionnante, son combat pour l'égalité en fait une figure essentielle pour L'Oréal Paris, marque qui œuvre en faveur de l'indépendance et de l'affirmation des femmes. Pour nous, elle est une icône au vrai sens du terme : fière représentante de la beauté libre à la française, d'un style parisien qui a de la substance et de l'élégance. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Isabelle Adjani, son talent magistral, intuitif, son esprit brillant, son amour de ce qui est juste et sa présence légendaire à l'écran, au sein de la famille L'Oréal Paris. » Pierre-Emmanuel Angeloglou, Directeur Général L'oréal Paris